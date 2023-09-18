Болгарские сельхозпроизводители вышли на массовые акции протеста

Тракторы, комбайны и другие машины перекрыли дороги в знак протеста. Фермеры требуют вернуть запрет на экспорт сельхозпродукции с Украины.

Председатель Болгарского фермерского союза Георгий Стоянов извинился перед гражданами и заявил, что 19 сентября также планируется перекрывать главные дороги по всей стране.

Уточняется, что на акции вышли представители 26 общественных организации, которые намерены протестовать вплоть до удовлетворения своих требований.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».