Болгария заподозрила россиян во взрывах на оружейных заводах

Об этом заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева в ходе брифинга, передает ТАСС.

Ранее Чехия обвинила спецслужбы России, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.



