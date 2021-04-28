Болгария заподозрила россиян во взрывах на оружейных заводах
Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. По данным ведомства, взрывы происходили в период с 2011 по 2020 год. На заводах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
Об этом заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева в ходе брифинга, передает ТАСС.
Ранее Чехия обвинила спецслужбы России, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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