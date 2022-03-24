Болгария отменила «золотые паспорта»
Парламент Болгарии одобрил отмену так называемых «золотых паспортов», позволяющих иностранцам получить гражданство страны в обмен на инвестиции в болгарскую экономику, сообщает газета Sofia Globe.
Принятые болгарскими парламентариями поправки должны стать законом через полгода. За это время власти намерены проверить уже выданные «золотые паспорта» на наличие оснований для их аннулирования.
«Предоставление вида на жительства на основе инвестиций в экономику Болгарии остается в силе», - добавляет издание.
Ранее лидеры США, Великобритании, Италии, Канады, Франции и ФРГ заявили, что примут меры с целью ограничения продажи «золотых паспортов», позволяющих богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами других стран, сообщает RT.
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