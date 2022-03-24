Болгария отменила «золотые паспорта»

Парламент Болгарии одобрил отмену так называемых «золотых паспортов», позволяющих иностранцам получить гражданство страны в обмен на инвестиции в болгарскую экономику, сообщает газета Sofia Globe.

Названы россияне с «золотыми паспортами» Черногории

Принятые болгарскими парламентариями поправки должны стать законом через полгода. За это время власти намерены проверить уже выданные «золотые паспорта» на наличие оснований для их аннулирования.

«Предоставление вида на жительства на основе инвестиций в экономику Болгарии остается в силе», - добавляет издание.

Ранее лидеры США, Великобритании, Италии, Канады, Франции и ФРГ заявили, что примут меры с целью ограничения продажи «золотых паспортов», позволяющих богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами других стран, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнвестицииГражданствоБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры