Названы россияне с «золотыми паспортами» Черногории

Власти Черногории опубликовали список россиян, которые получили «золотые паспорта» — инвестиционное гражданство страны. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Черногории.

В перечне содержится более 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства в 2020-2021 годах. В документе указаны имена, даты рождения и предыдущее гражданство заявителя, при этом часть данных скрыта.

Так, в списке обладателей «золотых паспортов» значатся тезки экс-главы Ростуризма Олега Сафонова, гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, экс-главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова.

Гражданство Черногории могут получить инвесторы, вложившие от 250 тысяч евро в недвижимость на севере страны, от 450 тысяч — в недвижимость на юге, береговой линии и в столице. Кроме того, «золотой паспорт» Черногории можно получить, сделав благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.

