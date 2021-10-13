Названы россияне с «золотыми паспортами» Черногории
Власти Черногории опубликовали список россиян, которые получили «золотые паспорта» — инвестиционное гражданство страны. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Черногории.
В перечне содержится более 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства в 2020-2021 годах. В документе указаны имена, даты рождения и предыдущее гражданство заявителя, при этом часть данных скрыта.
Так, в списке обладателей «золотых паспортов» значатся тезки экс-главы Ростуризма Олега Сафонова, гендиректора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, экс-главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова.
Гражданство Черногории могут получить инвесторы, вложившие от 250 тысяч евро в недвижимость на севере страны, от 450 тысяч — в недвижимость на юге, береговой линии и в столице. Кроме того, «золотой паспорт» Черногории можно получить, сделав благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
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