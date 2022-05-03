Болгарию могут накрыть протесты в случае роста цен на газ

Исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов призвал кабмин сохранить цены или снизить их, в противном случае промышленность страны не сможет позволить себе цены на газ выше апрельских.

Тогда BFIEC грозит организовать протесты.

Как сообщил экс-заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев, София заинтересована в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по приемлемым ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами.

