Болгарию могут накрыть протесты в случае роста цен на газ
Федерация промышленных потребителей энергии Болгарии (BFIEC) обратилась к премьер-министру страны Кирилу Петкову с предупреждением о том, что готова протестовать из-за ожидаемого роста цен на газ, передает радиостанция BNR.
Исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов призвал кабмин сохранить цены или снизить их, в противном случае промышленность страны не сможет позволить себе цены на газ выше апрельских.
Тогда BFIEC грозит организовать протесты.
Как сообщил экс-заместитель министра энергетики Явор Куюмджиев, София заинтересована в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по приемлемым ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами.
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