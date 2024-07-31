Более тысячи человек задержали в Венесуэле за участие в беспорядках
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в результате беспорядков в стране задержано 1062 человекв, 77 силовиков получили ранения, сообщает VTV.
Ранее сообщалось о 48 пострадавших, одном погибшем военнослужащем и 749 задержанных по обвинениям в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. На следующий день Национальный избирательный совет объявил Николаса Мадуро победителем с 51% голосов.
В понедельник в Венесуэле вспыхнули протесты, в Каракасе произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Правительство Венесуэлы заявило, что выборы подверглись вмешательству со стороны других стран, нарушающих право народа на самоопределение, передает «Радиоточка НСН».
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