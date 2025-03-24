Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов

По его словам, в числе задержанных были выявлены лица, которые связаны с 12 различными террористическими организациями.

Также он указал, что стражами порядка были изъяты «кислота, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи».

«Пострадали 123 полицейских», - заключил Ерликая.

Протесты в Турции начались после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого подозревают в совершении махинаций на сумму 560 млрд турецких лир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

