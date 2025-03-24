Более тысячи человек задержали в Турции с начала протестов
С момента начала протестов турецкая полиция задержала 1 133 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, в числе задержанных были выявлены лица, которые связаны с 12 различными террористическими организациями.
Также он указал, что стражами порядка были изъяты «кислота, камни, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи».
«Пострадали 123 полицейских», - заключил Ерликая.
Протесты в Турции начались после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого подозревают в совершении махинаций на сумму 560 млрд турецких лир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru