Более тысячи человек пострадали от детонации пейджеров в Ливане

Более тысячи граждан получили ранения в результате детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд.

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Он уточнил, что во всех медицинских учреждениях объявлена повышенная готовность, мобилизовано несколько сотен врачей. Также для транспортировки раненых задействовано 50 машин скорой помощи, рассказал Абъяд.

Уточнятся, что среди пострадавших числится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения «Хезболлах» как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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