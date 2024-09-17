Более тысячи человек пострадали от детонации пейджеров в Ливане
Более тысячи граждан получили ранения в результате детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд.
Он уточнил, что во всех медицинских учреждениях объявлена повышенная готовность, мобилизовано несколько сотен врачей. Также для транспортировки раненых задействовано 50 машин скорой помощи, рассказал Абъяд.
Уточнятся, что среди пострадавших числится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами шиитского ливанского движения «Хезболлах» как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru