Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос
Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос в своём Instagram признался, что с пяти лет мечтал о путешествии в космос.
По словам богатейшего человека в мире, его мечта исполнится 20 июля, когда он вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.
«Величайшее приключение с моим лучшим другом», - подчеркнул Безос.
Кроме бизнесмена и его брата в космос отправится ещё один пассажир - третье место в космическом корабле разыграют в ходе онлайн-аукциона, который пройдёт 12 июня.
Ранее руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на первых этапах покорения Марса не исключены человеческие жертвы, сообщает RT. По его словам, желание отправиться на Марс является исключительно добровольным.
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