Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос

Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос в своём Instagram признался, что с пяти лет мечтал о путешествии в космос.

По словам богатейшего человека в мире, его мечта исполнится 20 июля, когда он вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

«Величайшее приключение с моим лучшим другом», - подчеркнул Безос.

Кроме бизнесмена и его брата в космос отправится ещё один пассажир - третье место в космическом корабле разыграют в ходе онлайн-аукциона, который пройдёт 12 июня.

Ранее руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на первых этапах покорения Марса не исключены человеческие жертвы, сообщает RT. По его словам, желание отправиться на Марс является исключительно добровольным.

