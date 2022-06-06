Более 77% избирателей поддержали поправки к конституции Казахстана
Поправки в конституцию Казахстана в ходе референдума поддержали 77,18% избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.
«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека от принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», — цитирует Абдирова РИА Новости.
Явка избирателей составила 68,06%.
Референдум состоялся в Казахстане накануне. Предполагается, что в конституцию будут внесены поправки, ограничивающие власть президента и усиливающие роль парламента, пишет Ura.ru. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже признала референдум открытым и демократичным, отмечает Газета.ру.
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