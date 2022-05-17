Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством правительства страны, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В сообщении говорится, что по его итогам он поручил провести инвентаризацию нерешённых вопросов двустороннего взаимодействия с Россией.
«Поставлена задача провести инвентаризацию нерешённых вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учётом геоэкономических реалий», - подчеркнули в офисе Токаева.
Ранее Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне, сообщает RT.
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