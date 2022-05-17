Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством правительства страны, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

В сообщении говорится, что по его итогам он поручил провести инвентаризацию нерешённых вопросов двустороннего взаимодействия с Россией.

«Поставлена задача провести инвентаризацию нерешённых вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учётом геоэкономических реалий», - подчеркнули в офисе Токаева.

Ранее Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба МИД России
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры