Более 700 католиков пострадали на Филиппинах во время шествия в честь праздника

Уточняется, что всего в шествии приняли участие более 8 млн человек, а продолжалось оно почти 21 час.

Праздник заключается в почитании статуи Иисуса, которую жители Филиппин считают чудотворной. Во время праздника скульптуру проносят по улицам, и многие жители стараются дотронуться до нее.

Ранее испанская туристка погибла после того, как решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

