Более 700 католиков пострадали на Филиппинах во время шествия в честь праздника

Свыше 700 католиков пострадали в результате давки во время шествия в честь Дня Черного Назарянина - местного религиозного праздника, сообщили РИА Новости.

Более 100 человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

Уточняется, что всего в шествии приняли участие более 8 млн человек, а продолжалось оно почти 21 час.

Праздник заключается в почитании статуи Иисуса, которую жители Филиппин считают чудотворной. Во время праздника скульптуру проносят по улицам, и многие жители стараются дотронуться до нее.

Ранее испанская туристка погибла после того, как решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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