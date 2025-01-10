Более 700 католиков пострадали на Филиппинах во время шествия в честь праздника
Свыше 700 католиков пострадали в результате давки во время шествия в честь Дня Черного Назарянина - местного религиозного праздника, сообщили РИА Новости.
Уточняется, что всего в шествии приняли участие более 8 млн человек, а продолжалось оно почти 21 час.
Праздник заключается в почитании статуи Иисуса, которую жители Филиппин считают чудотворной. Во время праздника скульптуру проносят по улицам, и многие жители стараются дотронуться до нее.
Ранее испанская туристка погибла после того, как решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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