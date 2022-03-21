Более 70 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе

Два поезда столкнулись в Тунисе в районе главного железнодорожного вокзала столицы государства, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене

По словам исполняющего обязанности регионального директора гражданской защиты Туниса Самира Уэслати, по предварительным данным, встречные составы оказались на одном пути.

Он добавил, что в результате столкновения пострадали 72 человека.

Ранее следователи организовали проверку после схода вагонов грузового поезда с углём на участке Сибирцево — Владивосток в Приморском крае, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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