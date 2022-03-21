Более 70 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе
Два поезда столкнулись в Тунисе в районе главного железнодорожного вокзала столицы государства, сообщает радиостанция Mosaique FM.
По словам исполняющего обязанности регионального директора гражданской защиты Туниса Самира Уэслати, по предварительным данным, встречные составы оказались на одном пути.
Он добавил, что в результате столкновения пострадали 72 человека.
Ранее следователи организовали проверку после схода вагонов грузового поезда с углём на участке Сибирцево — Владивосток в Приморском крае, сообщает RT.
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