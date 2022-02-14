Человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Мюнхене
14 февраля 202220:38
Два пассажирских поезда столкнулись в немецком Мюнхене, в результате погиб один человек, десятки пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации местных СМИ, среди пострадавших насчитывается около 40 человек, в том числе с тяжелыми ранениями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru