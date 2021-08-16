Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд граждан из Афганистана
Власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте Государственного департамента США.
Обращение поддержали в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина.
«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», — цитирует заявление Газета.ру.
Кроме того, государства призвали не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд граждан из Афганистана
- Талибы объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане
- На Камчатке предположительно обнаружили «чёрный ящик» разбившегося Ми-8
- В России начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
- Спасатели подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
- В Геленджике выпало осадков почти в четыре раза больше месячной нормы
- В Японии предупредили Зеленского о «горькой пилюле»
- На Украине не исключили нехватку питьевой воды
- Финансист рассказал об опасности погашения кредита досрочно
- Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru