Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд граждан из Афганистана

Власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте Государственного департамента США.

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Обращение поддержали в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина.

«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», — цитирует заявление Газета.ру.

Кроме того, государства призвали не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане, отмечает RT.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Афганистан
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