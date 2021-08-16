Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд граждан из Афганистана

Обращение поддержали в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина.

«Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну», — цитирует заявление Газета.ру.

Кроме того, государства призвали не закрывать дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане, отмечает RT.

