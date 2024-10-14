Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании
Более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
Также отмечается, что аналогичные письма получили и структурные подразделения министерства.
В сообщении говорится, что по поручению главы МИД Украины были усилены меры безопасности в украинских дипучреждениях.
«Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объёме», - заключили в ведомстве.
Ранее пассажирский поезд «Москва—Владивосток» остановили в Приморском крае после сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании
- Дотком: Прекращение Германией военной помощи Украине означает проигрыш Киева
- В Москве кикшеринговые сервисы приостановили работу из-за снега
- Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии
- СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
- В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru