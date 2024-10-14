Более 60 посольств Украины получили анонимные сообщения о минировании

Более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

В Кишиневе проверяют сообщение о минировании Национального музея истории

Также отмечается, что аналогичные письма получили и структурные подразделения министерства.

В сообщении говорится, что по поручению главы МИД Украины были усилены меры безопасности в украинских дипучреждениях.

«Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объёме», - заключили в ведомстве.

Ранее пассажирский поезд «Москва—Владивосток» остановили в Приморском крае после сообщения о минировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/UkraineMFA
ТЕГИ:ПроисшествиеМинированиеМИД Украины

Горячие новости

Все новости

партнеры