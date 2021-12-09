Более 4,5 тысячи фур стоят в очереди на границе Белоруссии и стран ЕС

По данным ведомства на 10:00, тяжелая ситуация сложилась на десяти пунктах пропуска через границу. У границ с Латвией, Литвой и Польшей скопились сотни грузовиков, несколько десятков фур не могут выехать на Украину.

Согласно информации на сайте белорусской погранслужбы, больше всего машин — свыше 900 — ожидают в очереди у пункта «Козловичи» на границе с Польшей.

Госпогранкомитет объясняет очереди ожидающих въезда в ЕС грузовиков невыполнением странами-соседями договоренностей по оформлению транспорта.

