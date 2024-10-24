Более 40 ученых предупредили Северную Европу о неминуемом катаклизме
Ученые в составе 44 климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о катастрофе, вызванной коллапсом ключевых течений Атлантического океана. Заявление опубликовано в форме открытого письма.
Специалисты отметили, что в мире недооценивают риски ослабления циркуляции течений и призвали властей действовать.
Замедление атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (АМОС), которая переносит тепло в Северное полушарие, грозит сильным похолоданием и экстремальной погодой для стран Северной Европы.
Ученые уточняют, что изменение циркуляции океана может иметь серьезные последствия для и для других частей света, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru