Более 40 ученых предупредили Северную Европу о неминуемом катаклизме

Ученые в составе 44 климатологов планеты предупредили лидеров стран Северной Европы о катастрофе, вызванной коллапсом ключевых течений Атлантического океана. Заявление опубликовано в форме открытого письма.

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Специалисты отметили, что в мире недооценивают риски ослабления циркуляции течений и призвали властей действовать.

Замедление атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (АМОС), которая переносит тепло в Северное полушарие, грозит сильным похолоданием и экстремальной погодой для стран Северной Европы.

Ученые уточняют, что изменение циркуляции океана может иметь серьезные последствия для и для других частей света, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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