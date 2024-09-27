Москва подготовила доклад по климатической повестке российских городов

Правительство Москвы подготовило аналитический доклад «Климатическая повестка городов России», а также онлайн-инструментарий для самодиагностики городов в свете повышения качества жизни населения, противодействия изменениям климата и сокращения выбросов углекислого газа. Об этом в ходе Российской энергетической недели — 2024 заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, города играют важную роль в реализации национальной цели — достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня, отметила Багреева, в городах проживают порядка 75% россиян, причем треть из них — в населенных пунктах, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек. Исследование и инструментарий помогут городам дать оценку своим усилиям, подобрать эффективные практики и определить слабые и сильные стороны реализуемых мер.

В исследовании анализируется работа 36 крупных городов по пяти ключевым направлениям. Улучшение результатов по ним поможет не только снизить вредоносные выбросы, но и улучшить качество жизни горожан, отметила руководитель департамента. Вице-мэр добавила, что анализируемые показатели можно использовать не только как целевые индикаторы, но и для мониторинга текущей ситуации и работы городских администраций.

Лидерами климатической повестки среди городов-миллионников России стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и Нижний Новгород, а среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек — Тюмень, Ставрополь, Набережные Челны, Ижевск и Балашиха.

Вице-мэр столицы отметила лидерство Москвы по многим направлениям внедрения инструментов и принципов устойчивого развития, которое ощущается во всех сферах жизни в столице. Одна из целей исследований — изучение опыта зарубежных и российских мегаполисов и определение наиболее удачных практик. Ранее столица представила два исследования – по крупным мегаполисам мира и городам стран БРИКС. Методология исследования получила высокие оценки международных экспертов.

Полная информация об проведенных исследованиях и онлайн-инструментарий для городов доступны на сайте urbanclimate.moscow.

