Более 380 побочных реакций на вакцину от COVID-19 выявили в Эстонии за неделю

Департамент здоровья Эстонии заявил об обнаружении 382 побочных реакций на вакцину против коронавируса за неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно Депздраву страны, пять из побочных реакций являются серьезными. Уточняется, что три из них связаны с вакциной Pfizer/BioNTech, другие две - AstraZeneca. Всем пациентам была оказана медпомощь, госпитализаций не было.

В Эстония вакцинация началась с 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту введено более 112 тысяч доз вакцин, из которых 1,2 тыс. Вызвали побочные реакции.



