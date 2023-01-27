Более 31 тысячи человек в Италии высказались против обращения Зеленского в Сан-Ремо

По данным новостного портала byoblu, в числе 31 085 подписавших петицию известные журналисты, политики и преподаватели университетов. В частности, против обращения Зеленского выступил бывший гендиректор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.

Авторы петиции подчеркнули, что фестиваль в Сан-Ремо не должен милитаризироваться, а «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой».

Ранее жители Белгородской области заявили, что по федеральным российским телеканалам внезапно показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».