Более 31 тысячи человек в Италии высказались против обращения Зеленского в Сан-Ремо
Более 31 тысячи человек в Италии подписали петицию против обращения президента Украины Владимира Зеленского в рамках музыкального фестиваля «Сан-Ремо».
По данным новостного портала byoblu, в числе 31 085 подписавших петицию известные журналисты, политики и преподаватели университетов. В частности, против обращения Зеленского выступил бывший гендиректор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.
Авторы петиции подчеркнули, что фестиваль в Сан-Ремо не должен милитаризироваться, а «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой».
Ранее жители Белгородской области заявили, что по федеральным российским телеканалам внезапно показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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