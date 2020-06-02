Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов

Полиция Вашингтона в ночь на вторник задержала более 300 человек в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда

Отмечается, что большинство задержаний произошло ночью во время действия комендантского часа, введенного в городе ранее. Также среди причин были грабежи и участие в беспорядках.

Как уточняет агентство, за ночь пострадали двое полицейских.

Массовые беспорядки начались в американских городах начались на следующий день после смерти Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ПротестыСШАВашингтон
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