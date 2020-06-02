Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов

Отмечается, что большинство задержаний произошло ночью во время действия комендантского часа, введенного в городе ранее. Также среди причин были грабежи и участие в беспорядках.

Как уточняет агентство, за ночь пострадали двое полицейских.

Массовые беспорядки начались в американских городах начались на следующий день после смерти Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.

