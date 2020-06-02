Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов
Полиция Вашингтона в ночь на вторник задержала более 300 человек в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Отмечается, что большинство задержаний произошло ночью во время действия комендантского часа, введенного в городе ранее. Также среди причин были грабежи и участие в беспорядках.
Как уточняет агентство, за ночь пострадали двое полицейских.
Массовые беспорядки начались в американских городах начались на следующий день после смерти Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.
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