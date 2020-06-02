Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда

По данным вскрытия, смерть наступила из-за удушья в результате давления на спину. Известно, что сотрудники полиции прижимали спину Флойда к земле коленями.

Судмедэксперт заключил, что это убийство, а не последствия употребления запрещенных веществ, как ранее предполагали врачи, сообщает телеканал «360».

Смерть Джорджа Флойда стала спусковым крючком к массовым протестам и беспорядкам в нескольких городах США. Десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Москва может быть причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал это заявление нелепым.



