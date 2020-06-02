Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда
К смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе причастен не только бывший офицер Дерек Шовин, но и другие полицейские. Об этом заявил адвокат семьи погибшего Бен Крамп после того как была проведена независимая судмедэспертиза, пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN.
По данным вскрытия, смерть наступила из-за удушья в результате давления на спину. Известно, что сотрудники полиции прижимали спину Флойда к земле коленями.
Судмедэксперт заключил, что это убийство, а не последствия употребления запрещенных веществ, как ранее предполагали врачи, сообщает телеканал «360».
Смерть Джорджа Флойда стала спусковым крючком к массовым протестам и беспорядкам в нескольких городах США. Десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Москва может быть причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал это заявление нелепым.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Не дождетесь: Россияне не получат деньги за отмененные поездки
- Авиаэксперт: Международное авиасообщение может восстановиться к весне 2021 года
- В Крыму задержали пьяного украинского военного
- Названы даты допуска российских туристов в Италию
- Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru