Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда

К смерти чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе причастен не только бывший офицер Дерек Шовин, но и другие полицейские. Об этом заявил адвокат семьи погибшего Бен Крамп после того как была проведена независимая судмедэспертиза, пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

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По данным вскрытия, смерть наступила из-за удушья в результате давления на спину. Известно, что сотрудники полиции прижимали спину Флойда к земле коленями.

Судмедэксперт заключил, что это убийство, а не последствия употребления запрещенных веществ, как ранее предполагали врачи, сообщает телеканал «360».

Смерть Джорджа Флойда стала спусковым крючком к массовым протестам и беспорядкам в нескольких городах США. Десятки городов по всей стране ввели комендантские часы из-за протестов.

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Москва может быть причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал это заявление нелепым.


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ФОТО: https://pixabay.com/
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