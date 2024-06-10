Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на грузовике

Отмечается, что инцидент произошел в районе пропускного пункта «Косино - Барабаш» в Закарпатской области.

«Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался через поле в направлении границы», - написал Глагола в своих соцсетях.

Госпогранслужба Украины пока не прокомментировала инцидент.

Ранее стало известно, что граждан Украины, у которых есть вид на жительство в других странах, теперь не будут выпускать из-за изменений в законодательстве, отмечает RT.

