Более 30 украинцев прорвались через границу с Венгрией на грузовике
10 июня 202416:08
Больше 30 граждан Украины нелегально пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Отмечается, что инцидент произошел в районе пропускного пункта «Косино - Барабаш» в Закарпатской области.
«Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался через поле в направлении границы», - написал Глагола в своих соцсетях.
Госпогранслужба Украины пока не прокомментировала инцидент.
Ранее стало известно, что граждан Украины, у которых есть вид на жительство в других странах, теперь не будут выпускать из-за изменений в законодательстве, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru