Более 30 человек погибли во время бунта в тюрьме Таджикистана

В результате бунта, устроенного осужденными за участие в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), в тюрьме Таджикистана погибли более 30 человек. РИА Новости уточняет, что 29 жертв были заключенными, погибли также трое надзирателей.

Бунт произошел в колонии строго режима в городе Вахдат, передает RT.

Ранее в столице Афганистана во время бунта в тюрьме Пули-Чархи погибли четверо заключенных, еще 33 человека, включая 20 полицейских, получили ранения.

