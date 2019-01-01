В мире

В Кабуле произошел тюремный бунт

14 мая21:18

Четыре заключенных погибли, еще 33 человека, включая 20 полицейских, получили ранения в результате бунта, произошедшего в корпусах тюрьмы Пули-Чархи в столице Афганистана, передает «Синьхуа».

Во второй половине дня полицейским удалось взять восстание под контроль.

В настоящее время ведется расследование происшествия.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Кабул

партнеры