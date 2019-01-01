В Кабуле произошел тюремный бунт
Четыре заключенных погибли, еще 33 человека, включая 20 полицейских, получили ранения в результате бунта, произошедшего в корпусах тюрьмы Пули-Чархи в столице Афганистана, передает «Синьхуа».
Во второй половине дня полицейским удалось взять восстание под контроль.
В настоящее время ведется расследование происшествия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»