Более 3 миллионов человек в мире умерли от коронавируса
Коронавирус был обнаружен более чем у 139 миллионов жителей Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты, выполненные на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.
По данным агентства, с начала пандемии от коронавируса умерли 3 001 723 человека.
В ТАСС отметили, что примерно каждый пятый летальный исход фиксируется в США, где скончались более 565 тысяч пациентов с COVID-19. На втором месте по смертности находится Бразилия, на третьем - Мексика.
В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, зарегистрировано 4 684 148 случаев коронавируса, выздоровели 4 310 557 человек, умерли 104 795 пациентов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал крупным научным успехом страны появление в России уже трёх собственных препаратов от COVID-19. ПО его словам, лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, Россия занимает благодаря своим учёным.
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