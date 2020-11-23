Более 2300 беженцев вернулись в Карабах за сутки
Более 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки в Нагорный Карабах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Все они ранее покинули свои дома, уехав в Армению из-за продолжающихся боев с Азербайджаном.
Представитель военного ведомства добавил, что всего с 14 ноября на родину при содействии российских миротворцев вернулись более 11 тыс. жителей непризнанной республики, передает RT.
В минувшее воскресенье российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Карабах с территории Армении, пишут «Известия». Сообщалось о более 1,4 тыс. человек, вернувшихся на свои прежние места проживания.
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