Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике

На улицы городов в Мексике вышли более 200 крокодилов из-за половодья рек и переполнения водохранилищ, пишет агентство Associated Press.

В Мексике впервые произошло заражение человека птичьим гриппом

Власти страны опасаются, что число рептилий на улицах города может возрасти.

Отловом крокодилов занимаются сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, органы гражданской обороны и пожарные. Местные жители все чаще обращаются на горячую линию. Всех пойманных рептилий выпускают в естественную среду обитания.

Ранее стало известно, что не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере государства из-за ударов молний во время дождя, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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