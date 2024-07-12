Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике
На улицы городов в Мексике вышли более 200 крокодилов из-за половодья рек и переполнения водохранилищ, пишет агентство Associated Press.
Власти страны опасаются, что число рептилий на улицах города может возрасти.
Отловом крокодилов занимаются сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, органы гражданской обороны и пожарные. Местные жители все чаще обращаются на горячую линию. Всех пойманных рептилий выпускают в естественную среду обитания.
Ранее стало известно, что не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере государства из-за ударов молний во время дождя, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
- Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва
- Петиция за отставку Богомолова с должности худрука двух театров появилась в Сети
- Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике
- Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком
- Песков: Путин не передавал через Орбана посланий для Трампа
- Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube
- СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube
- Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата
- Под Белгородом погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru