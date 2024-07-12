Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике

Власти страны опасаются, что число рептилий на улицах города может возрасти.

Отловом крокодилов занимаются сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, органы гражданской обороны и пожарные. Местные жители все чаще обращаются на горячую линию. Всех пойманных рептилий выпускают в естественную среду обитания.

Ранее стало известно, что не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере государства из-за ударов молний во время дождя, напоминает RT.

