Более 180 человек задержано в Италии в ходе масштабной операции против мафии
Сотрудники правоохранительных органов Италии провели очередную масштабную операцию против сицилийской мафии. В ходе оперативных мероприятий задержано, по последним данным, более 180 человек.
Как уточнили в итальянской полиции, их подозревают в целой серии правонарушений, в том числе, в наркоторговле, покушениях на убийства, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия.
Результаты операции в соцсетях уже прокомментировала глава правительства республики Джорджа Мелони. Она назвала это серьёзным ударом по преступному клану «Коза Ностра». Силовики действовали сразу в нескольких регионах — от столицы Сицилии Палермо до Милана, Флоренции и Ареццо.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МВД Италии, мафия активно внедряет в сою деятельность современные технологии, например – криптовалюту. Кроме того, преступной структуре по-прежнему удается вербовать в свои ряды молодежь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru