Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 142 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Общее число заражений за время пандемии превысило 8,38 млн. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло более чем на 5 тысяч и превысило 450 тысяч.

Отмечается, что ВОЗ ведет статистику по официальным данным государств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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