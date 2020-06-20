Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Общее число заражений за время пандемии превысило 8,38 млн. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло более чем на 5 тысяч и превысило 450 тысяч.

Отмечается, что ВОЗ ведет статистику по официальным данным государств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.

