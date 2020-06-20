Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 142 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС.
Общее число заражений за время пандемии превысило 8,38 млн. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло более чем на 5 тысяч и превысило 450 тысяч.
Отмечается, что ВОЗ ведет статистику по официальным данным государств.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru