В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусом скончались 34 пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 3565.
Оперативный штаб напоминает, что при симптомах ОРВИ нужно остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.
В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 1136 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru