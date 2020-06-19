В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусом скончались 34 пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб в своем телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 3565.



Оперативный штаб напоминает, что при симптомах ОРВИ нужно остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 1136 - в Москве.

