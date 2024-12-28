Более 1300 крошечных улиток отпустили на волю на острове в Атлантическом океане

Более 1300 крошечных улиток были выпущены на свободу на отдаленном острове в Атлантическом океане, пишет Би-би-си.

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Крошечные моллюски обитали на гористом острове Дезерта-Гранди, расположенном к юго-востоку от Мадейры. Среда обитания там была уничтожена крысами, мышами и козами, которых завезли на остров люди.

Специалисты по охране природы совершали экспедиции с 2012 по 2017 год и обнаружили на острове всего 200 выживших особей. Их доставили в зоопарки Великобритании и Франции. Теперь 1329 улиток, выращенных в зоопарке, выпустили в дикую природу.

Ранее пятнистые гиены стали обитателями Московского зоопарка впервые за 50 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеЭкология

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