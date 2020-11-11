Более 130 протестующих задержаны в Ереване в ходе стычек с полицией. Видео

Более 130 человек уже задержано силовиками в Ереване в ходе акции протеста. Более тысячи сторонников оппозиции собрались в центре города с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митингующие выступают против заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Временами возникают столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает «Свободная пресса».