Более 130 протестующих задержаны в Ереване в ходе стычек с полицией. Видео

Более 130 человек уже задержано силовиками в Ереване в ходе акции протеста. Более тысячи сторонников оппозиции собрались в центре города с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митингующие выступают против заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Временами возникают столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает «Свободная пресса».

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На площадь Свободы, где расположены основные органы власти, продолжает прибывать народ.

Активисты называют «предательством» подписанное в ночь на вторник соглашение между Баку и Ереваном по остановке боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы, отмечает Ura.ru.

Оппозиция в составе 17 оппозиционных партий объявила о создании «Комитета национального спасения» и потребовала формирования временного кабинета министров. В эти минуты началось шествие в сторону здания правительства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахПротестыЕреван
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