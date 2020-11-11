Более 130 протестующих задержаны в Ереване в ходе стычек с полицией. Видео
Более 130 человек уже задержано силовиками в Ереване в ходе акции протеста. Более тысячи сторонников оппозиции собрались в центре города с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Митингующие выступают против заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Временами возникают столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, передает «Свободная пресса».
На площадь Свободы, где расположены основные органы власти, продолжает прибывать народ.
Активисты называют «предательством» подписанное в ночь на вторник соглашение между Баку и Ереваном по остановке боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы, отмечает Ura.ru.
Оппозиция в составе 17 оппозиционных партий объявила о создании «Комитета национального спасения» и потребовала формирования временного кабинета министров. В эти минуты началось шествие в сторону здания правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru