Более 100 миллионов китайцев снова на карантине из-за коронавируса
Свыше 108 миллионов человек на северо-востоке Китая попали под карантинные меры в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Такую информацию распространило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, речь идёт о провинции Цзилинь. Причём, там зафиксировано всего лишь 34 случая инфицирования, однако власти решили перестраховаться. В регионе прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты учебные заведения, жители отправлены на изоляцию. Подобные меры вызвали недоумение у граждан, которые считали, что с эпидемией в стране уже покончено.
Издание отмечает, что эта ситуация показательна не только для Китая, но и для других стран, она означает, что процесс снятия ограничений будет неустойчивым, поскольку даже небольшой намек на новую волну инфекции может вернуть ограничительные меры.
Ранее главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил о небольшой вероятности второй волны вспышки COVID-19 в стране, несмотря на сохраняющийся риск завоза и распространения инфекции, которая начала захватывать мир с китайской провинции Ухань.
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