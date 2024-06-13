Более 100 человек пострадали в ходе столкновений у парламента Армении

В Ереване в ходе столкновений демонстрантов с правоохранителями пострадал 101 человек, заявили в министерстве здравоохранения республики, передает ТАСС.

Массовые протесты начались в Армении

Оппозиция попыталась в среду вечером полностью заблокировать входы и выходы из здания армянского парламента, требуя немедленной отставки главы правительства Никола Пашиняна.

Полиция начала применять спецсредства, в том числе, и шумовые гранаты. Завязалась потасовка между митингующими и силовиками.

Ранее в Ереване задержали 240 участников акций протеста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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