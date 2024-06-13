Более 100 человек пострадали в ходе столкновений у парламента Армении
13 июня 202409:04
В Ереване в ходе столкновений демонстрантов с правоохранителями пострадал 101 человек, заявили в министерстве здравоохранения республики, передает ТАСС.
Оппозиция попыталась в среду вечером полностью заблокировать входы и выходы из здания армянского парламента, требуя немедленной отставки главы правительства Никола Пашиняна.
Полиция начала применять спецсредства, в том числе, и шумовые гранаты. Завязалась потасовка между митингующими и силовиками.
Ранее в Ереване задержали 240 участников акций протеста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru