Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от COVID-19

Более 1 млрд жителей КНР полностью привились от коронавируса. Это составляет около 70% всего населения Китая и треть введённых доз вакцин людям по всему миру.

По информации агентства Bloomberg, которое ссылается на Национальную комиссию здравоохранения Китая, по темпам вакцинации страна опередила ЕС и США. При этом Пекин в данный момент не планирует ослаблять строгие ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Впервые случаи COVID-19 обнаружили в Китае в конце 2019 года. Вирус стал стремительно распространяться и в прошлом году проник почти во все страны мира.

Ранее ученые поспорили о вреде ревакцинации. Отечественные и зарубежные специалисты сходятся в одном: "бустерную" прививку не стоит делать раньше шести месяцев после прохождения курса вакцинации.







