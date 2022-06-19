Сильнейшие наводнения произошли в Бангладеше
Сильнейшие за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune.
Как сообщил министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман, они стали худшими за 122 года. В настоящее время власти страны работают над тем, чтобы предоставить гражданам убежище. В спасательных операциях принимают участие военные.
В пункты временного размещения доставили около 90 тысяч человек. Жертвами стихийных бедствий стали как минимум 25 человек.
Ранее более 28 тысяч жилых домов были повреждены ураганом «Агата» в штате Охапка на юге Мексики. Материальный ущерб был нанесен более 100 тысяч человек.
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