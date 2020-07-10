Богослужения в стамбульской Святой Софии начнутся 24 июля

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что богослужения в стамбульской достопримечательности Святой Софии, которая получила статус мечети, начнутся 24 июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, Эрдоган, выступая в телевизионном эфире, отметил, что как и во всех других мечетях, доступ в Святую Софию будет открыт и туркам, и туристам.

Кроме того, он призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети. Эрдоган подчеркнул, что возражения против судебного постановления будут расцениваться как нарушение суверенитета Турции.

Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.







