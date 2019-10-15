Богачёва стала для Минска «проверкой на вшивость»
Бывший член парламента Белоруссии в эфире НСН объяснил подоплёку задержания россиянки в Белоруссии и её скорого освобождения.
Задержанная в Минске россиянка, сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачёва возвращается в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.
Ранее официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев завил, что Минск принял решение прекратить преследование россиянки.
Отметим, тот же Малькевич заявлял, что Богачёва задержана по запросу США, так как находится в американском санкционном списке.
Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что сам приезд Богачёвой в Минск был провокацией о стороны России.
«Сам я не поклонник конспирологических версий, но тут есть все признаки того, что Минску устроили, как любит говорить президент Беларуси, «проверку на вшивость». Госпожа Богачёва прибыла в Минск просто драников покушать, заведомо зная, что находится в розыскном листе по обвинениям, сфабрикованным в Соединённых Штатах. Она появилась в гостинице без приклеенной бороды и накладной груди, с действующим паспортом на своё подлинное имя и с невинной целью отдохнуть. И немедленно спровоцировала белорусскую сторону на определённые правовые действия. Которые вылились в задержание и содержание в камере, как подтвердили местная милиция и прокуратура.
Тут-то и вылезла наружу неприятная новость. Граждане России, которые разыскиваются по разным филькиным грамотам made in USA, оказалось, числятся в базах данных разных белорусских органов как подозреваемые или международные преступники-кандидаты на экстрадицию. Второй фактор – очень быстрая реализация темы в СМИ. Оказывается, у Богачевой тут же появился адвокат и она немедленно получила ещё и консульскую поддержку от российского посольства в Минске. Когда белорусы в тринадцатом году закрыли Баумгертнера с «Уралкалия», он вообще консула увидел едва ли не через три месяца. Кстати, не надо забывать, что между Республикой Беларусь и США не было и нет договора об экстрадиции. Однако немедленно стало известно, что Богачёва задержана по запросу США. Зачем направлять запрос в страну, которая не выдаёт, если нет правовых оснований? По статье 7 белорусского УК выдача без договора об экстрадиции допускается только на основе принципа взаимности», - объяснил Зимовский.
Уже через несколько часов после первых сообщений о задержании россиянки, в посольстве России в Белоруссии заявили, что Богачёва находится на свободе. По мнению Александра Зимовского, такое быстрое делопроизводство объясняется тем, что у белорусских властей сработал инстинкт самосохранения.
«В общем, невинная поездка за драниками вскрыла довольно любопытные схемы. А то, что её (Богачёву) скоропостижно выпустили, говорит, что всё-таки у кого-то в Беларуси в мозгу правильно щёлкнуло. Сработал инстинкт самосохранения, специально обученные люди поняли, что они просто повелись на совершенно примитивную двухходовку. Так что ситуация с мыслительными процессами там не такая уж безнадёжная. Интуитивно я считаю это такой провокативной спецоперацией. В результате которой кое-какие неафишируемые американо-белорусские дела вылезли наружу. Ну, и остаётся открытым вопрос: действуют ли в Беларуси американские ордера на арест граждан России? Bogacheva’s case показал, что действуют», - подытожил политолог.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании Богачёвой 13 октября около 22.00 в гостинице в Минске. Сообщалось, что россиянка находится под санкциями США в связис «вмешательством» в президентские выборы в 2016 году.
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