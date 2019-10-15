Богачёва стала для Минска «проверкой на вшивость»

Задержанная в Минске россиянка, сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачёва возвращается в Россию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Ранее официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев завил, что Минск принял решение прекратить преследование россиянки.

Отметим, тот же Малькевич заявлял, что Богачёва задержана по запросу США, так как находится в американском санкционном списке.

Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что сам приезд Богачёвой в Минск был провокацией о стороны России.

«Сам я не поклонник конспирологических версий, но тут есть все признаки того, что Минску устроили, как любит говорить президент Беларуси, «проверку на вшивость». Госпожа Богачёва прибыла в Минск просто драников покушать, заведомо зная, что находится в розыскном листе по обвинениям, сфабрикованным в Соединённых Штатах. Она появилась в гостинице без приклеенной бороды и накладной груди, с действующим паспортом на своё подлинное имя и с невинной целью отдохнуть. И немедленно спровоцировала белорусскую сторону на определённые правовые действия. Которые вылились в задержание и содержание в камере, как подтвердили местная милиция и прокуратура.

