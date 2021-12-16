Боевики захватила здание ливийского правительства в преддверии выборов
Группа вооруженных людей проникла в здание ливийского правительства в Триполи перед выборами, сообщают местные СМИ.
По данным источника, председатель и член президентского совета Ливии после получения информации о готовящихся нападениях боевиков были эвакуированы в безопасное место. На западе страны мобилизованы вооруженные формирования.
Местные СМИ говорят о захвате здания, при этом телеканал Al Arabiya сообщает лишь о его оцеплении.
Ранее боевики атаковали отель в Триполи, в котором была расположена штаб-квартира президентского совета. По данным Al Arabiya, нападение могли организовать вооруженные формирования Западного региона.
24 декабря согласно договоренностям, достигнутым на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии, в Ливии должны состояться первые в ее истории президентские выборы.
После того, как в 2011 году был свержен и убит Муаммар Каддафи, в стране так и не был сформирован единый орган управления. До октября прошлого года в Ливии существовало двоевластие: правительство, признанное ООН, и временное правительство.
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