Боевики захватила здание ливийского правительства в преддверии выборов

Группа вооруженных людей проникла в здание ливийского правительства в Триполи перед выборами, сообщают местные СМИ.

По данным источника, председатель и член президентского совета Ливии после получения информации о готовящихся нападениях боевиков были эвакуированы в безопасное место. На западе страны мобилизованы вооруженные формирования.

Местные СМИ говорят о захвате здания, при этом телеканал Al Arabiya сообщает лишь о его оцеплении.

Ранее боевики атаковали отель в Триполи, в котором была расположена штаб-квартира президентского совета. По данным Al Arabiya, нападение могли организовать вооруженные формирования Западного региона.