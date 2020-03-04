Боевики попытались применить химическое оружие в Идлибе

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» провели неудавшуюся провокацию с использованием химического оружия.

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По данным Центра, на данный момент получены «неопровержимые доказательства» этих действий.

Инцидент произошел накануне в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов в восточной части зоны деэскалации Идлиб, сообщает RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня. Путин и Эрдоган должны встретиться в Москве в четверг, 5 марта.


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ФОТО: pixabay.com
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