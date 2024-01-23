BMW заподозрили в занижении показателей выбросов от кроссовера X3
Федеральное автотранспортное ведомство Германии начало проверку в отношении автопроизводителя BMW из-за возможного занижения данных о вредных выбросах от кроссовера X3, сообщило издание Bild.
По информации издания, ведомство заподозрило компанию в манипулировании показателями выбросов с помощью нелегальных методов.
В публикации говорится, что выбросы от кроссовера ниже при выключенной климатической системе. Чиновники полагают, что с помощью этого метода компания повлияла на результаты тестов.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продаст все свои автомобильные салоны в ФРГ. Причина такого решения неизвестна. В компании заверили, что не испытывают финансовых трудностей, отмечает «Радиоточка НСН».
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