BMW заподозрили в занижении показателей выбросов от кроссовера X3

По информации издания, ведомство заподозрило компанию в манипулировании показателями выбросов с помощью нелегальных методов.

В публикации говорится, что выбросы от кроссовера ниже при выключенной климатической системе. Чиновники полагают, что с помощью этого метода компания повлияла на результаты тестов.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz продаст все свои автомобильные салоны в ФРГ. Причина такого решения неизвестна. В компании заверили, что не испытывают финансовых трудностей, отмечает «Радиоточка НСН».

