Снижение экономических позиций ФРГ журналисты объясняют потерей интереса к немецким товарам в Китае и энергетическим кризисом в связи с отсутствием поставок российского газа.

«Ее (Германии — прим. НСН) дни как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности», — говорится в публикации.

Аналитики полагают, что промышленность Германии рухнула, когда США избрали курс на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, а также из-за снижения ненасытного спроса немецких товаров в Китае.

Ранее министр финансов Германии ФРГ Кристиан Линднер, сообщил, что Германия «больше не конкурентоспособна» из-за отсутствия экономического роста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





