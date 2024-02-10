Bloomberg спрогнозировал для Германии окончание периода сверхдежавы
Период, когда Германия является промышленной сверхдержавой, может подходить к завершению. Об этом сообщает Bloomberg в своем прогнозе 10 февраля
Снижение экономических позиций ФРГ журналисты объясняют потерей интереса к немецким товарам в Китае и энергетическим кризисом в связи с отсутствием поставок российского газа.
«Ее (Германии — прим. НСН) дни как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности», — говорится в публикации.
Аналитики полагают, что промышленность Германии рухнула, когда США избрали курс на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции, а также из-за снижения ненасытного спроса немецких товаров в Китае.
Ранее министр финансов Германии ФРГ Кристиан Линднер, сообщил, что Германия «больше не конкурентоспособна» из-за отсутствия экономического роста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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