Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»
Россия реализует проект «Северный поток — 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, пишет для агентства Bloomberg аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.
По его словам, после распада СССР Россия оказалась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через государства, неожиданно ставшие независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. Речь идет об Украине, Молдавии, а также бывших членов ОВД: Польше, Чехии, Румынии и Болгарии.
«Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — пишет Ли.
По его словам, газопровод позволит России решить эту проблему.
Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предложил Европе организовать транзит газа через Украину, равный по мощности трубопроводу «Северный поток-2». По его словам, предложение Украины по стоимости в два раза ниже предполагаемой цены контракта с «Газпромом».
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