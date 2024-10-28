Bloomberg: Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно

Газовые плиты в странах Евросоюза и Великобритании становятся причинами смерти почти 40 тысяч человек в год, сообщил Bloomberg со ссылкой на ученых из испанского Университета Жауме I.

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По данным исследования, сейчас газовые плиты установлены в домах около трети европейских домохозяйств. При пользовании ими выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые становятся причинами респираторных заболеваний и преждевременной смерти.

Ранее россиянам рассказали, что чтобы избежать утечки газа и, тем более, его взрыва, следует регулярно привлекать газовиков к проверке и проведению техобслуживания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСмерть

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