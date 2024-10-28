Bloomberg: Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно

По данным исследования, сейчас газовые плиты установлены в домах около трети европейских домохозяйств. При пользовании ими выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые становятся причинами респираторных заболеваний и преждевременной смерти.

Ранее россиянам рассказали, что чтобы избежать утечки газа и, тем более, его взрыва, следует регулярно привлекать газовиков к проверке и проведению техобслуживания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

