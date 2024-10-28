Bloomberg: Газовые плиты вызывают до 40 тысяч смертей в Европе ежегодно
Газовые плиты в странах Евросоюза и Великобритании становятся причинами смерти почти 40 тысяч человек в год, сообщил Bloomberg со ссылкой на ученых из испанского Университета Жауме I.
По данным исследования, сейчас газовые плиты установлены в домах около трети европейских домохозяйств. При пользовании ими выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые становятся причинами респираторных заболеваний и преждевременной смерти.
Ранее россиянам рассказали, что чтобы избежать утечки газа и, тем более, его взрыва, следует регулярно привлекать газовиков к проверке и проведению техобслуживания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет
- Песков: Встреча Путина и Гутерриша в Казани была закрытой по просьбе генсека ООН
- ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
- Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план
- Танкисты в зоне СВО создали танки с «дредами»
- Песков: Россия не вмешивается во внутригрузинские дела
- Депардье пропустит слушания по делу о домогательствах из-за проблем со здоровьем
- Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
- Польша обязала трех дипломатов РФ покинуть страну из-за закрытия генконсульства
- Армия России освободила Цукурино в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru