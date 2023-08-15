Bloomberg: экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску
Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльз Макгонигал в суде признал, что выполнял услуги для российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в суде экс-агент заявил, что работал на Дерипаску с весны по осень 2021 года. По версии обвинения, Макгонигал получил за свои услуги $17,5 тысячи.
Суд назначил приговор бывшему агенту на 14 декабря. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
США ввели ограничительные меры в отношении российского бизнесмена в 2018 году в связи с событиями на Украине.
Дерипаска ранее предупредил США о грядущей расплате за санкционный раж. Предприниматель считает, что до этого момента осталось три года, передает «Радиоточка НСН».
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