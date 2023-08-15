Bloomberg: экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску

По информации агентства, в суде экс-агент заявил, что работал на Дерипаску с весны по осень 2021 года. По версии обвинения, Макгонигал получил за свои услуги $17,5 тысячи.

Суд назначил приговор бывшему агенту на 14 декабря. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

США ввели ограничительные меры в отношении российского бизнесмена в 2018 году в связи с событиями на Украине.

Дерипаска ранее предупредил США о грядущей расплате за санкционный раж. Предприниматель считает, что до этого момента осталось три года, передает «Радиоточка НСН».

