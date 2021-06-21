Блок «Армения» Кочаряна не признает предварительные итоги выборов

«Они резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, со всеми результатами опросов общественного мнения, включая международные и, наконец, со здравым смыслом», - следует из заявления блока на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что поступали сотни тревожных сигналов с разных избирательных участков в день выборов, что говорит «о скоординированной и заранее спланированной фальсификации результатов выборов».

Согласно последним данным, партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах. По итогам подсчета голосов она набирает 58%.

Второе место занимает блок «Армения» с 18,79%.

