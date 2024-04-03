Близ Тайваня произошло второе землетрясение
Сразу два мощных землетрясения зарегистрированы возле восточного побережья Тайваня, сообщает РИА Новости.
Первые подземные толчки магнитудой 7,5 произошли в 8:58 по японскому времени (2:58 мск). В 9:11 по японскому времени (3.11 мск) — там же произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,6.
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. Для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма объявлена угроза цунами. Высота волны может достигнуть трех метров.
На кадрах из Тайваня видны поврежденные здания.
Ранее у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru