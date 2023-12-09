Blitz: Болгарские депутаты устроили драку из-за передачи ВСУ списанных БТР

Парламентарии обсудили вопрос о необходимости поддержки Киева и отправки ВСУ списанной техники. Отмечается, что депутат Ивайло Чорбов быстрыми шагами добрался до места, где сидел его коллега Манол Пейков.

«Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — указано в материале.

По данным Blitz, драке предшествовала словесная перепалка. Поведение участвовавших в потасовке депутатов рассмотрят на президентском совете.

