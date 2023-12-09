Blitz: Болгарские депутаты устроили драку из-за передачи ВСУ списанных БТР
Стычка произошла в парламенте Болгарии из-за решения отправить Украине списанные бронетранспортеры. Об этом сообщает издание Blitz.
Парламентарии обсудили вопрос о необходимости поддержки Киева и отправки ВСУ списанной техники. Отмечается, что депутат Ивайло Чорбов быстрыми шагами добрался до места, где сидел его коллега Манол Пейков.
«Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой», — указано в материале.
По данным Blitz, драке предшествовала словесная перепалка. Поведение участвовавших в потасовке депутатов рассмотрят на президентском совете.
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